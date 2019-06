Imperia, poliziotti di quartiere e equipaggi della squadra nautica a bordo di acquascooter per un'”Estate Sicura”

Imperia. Si è svolta ieri presso la sala riunioni della Questura di Imperia la conferenza stampa per rinnovare il progetto “Estate Sicura”. Si tratta di un’iniziativa collaudata, avviata lo scorso anno su input del questore Capocasa e riproposta per l’attuale stagione a fronte del successo e dell’apprezzamento riscontrato.

Presenti all’incontro il portavoce della Questura, Giuseppe Valentino, e il dirigente dell’Ufficio Controllo del Territorio, Jacopo Gusmaroli. In virtù della collaborazione e della positiva sinergia avuta lo scorso anno, hanno preso parte all’incontro l’assessore al Commercio e Turismo di Imperia, Gianmarco Oneglio, il consigliere

delegato alle Manifestazioni e al Turismo di Diano Marina, avvocato Davide Carpano e l’amministratore unico Gestione Municipale Spa, Domenico Surace.

L’obiettivo principale dell’attività posta in essere dai poliziotti di quartiere - con pattuglie appiedate predisposte ad hoc che rafforzano gli ordinari presidi finalizzati alla prevenzione, per lo più, di reati contro il patrimonio – è quello di creare una rete di contatti con i gestori degli stabilimenti balneari, rafforzando i concetti di prossimità e prevenzione. Gli agenti di polizia saranno pronti a ricevere eventuali segnalazioni in tema di sicurezza pubblica e urbana, fermo restando, in caso di necessità e urgenza, il numero unico 112, attivo h24.

A implementare l’attività anche gli equipaggi della squadra nautica che a bordo di potenti e versatili acquascooter della Polizia di Stato assicureranno un controllo dell’intera area, intervenendo, laddove necessario, anche per reprimere condotte pericolose per la incolumità dei bagnanti.

Non mancheranno, presso ogni lido di Oneglia e Porto Maurizio, le brochure realizzate dalla Questura contenenti avvertimenti utili per prevenire truffe e furti, i consigli per i più giovani che si approcciano al web e ai social network, nonché tutti i numeri utili per mettersi in contatto immediatamente con la Polizia di Stato, sia tramite il 112 che attraverso YouPol, la nuova app della Polizia di Stato che permette all’utente di interagire direttamente con la polizia inviando segnalazioni relative ai fenomeni di bullismo e spaccio di sostante stupefacenti, che, in quanto geo localizzate, consentono di conoscere in tempo reale il luogo degli eventi.

«Un’attività molto apprezzata lo scorso anno e che siamo contenti che possa ripetersi anche in questa stagione» – ha dichiarato l’assessore Oneglio. «Ringraziamo il Questore e la Polizia di Stato per questa iniziativa che l’anno scorso ha coinvolto i titolari dei nostri stabilimenti balneari, garantendo la sicurezza dei turisti» – hanno affermato il consigliere Carpano e l’amministratore Surace.

«‘Esserci sempre’ è essenzialmente lo spirito della nostra missione al servizio della cittadini, in particolare in questa circostanza dei turisti, per garantire sicurezza e tranquillità nel periodo vacanziero» – sottolinea il questore Capocasa.