Imperia, polizia impegnata su più fronti: sedata lite tra migranti

Imperia. Nella mattinata di ieri la volante della Polizia di Stato si è recata presso l’Ospedale di Imperia dove è stato

segnalato un furto nel magazzino dei farmaci.

Il personale dell’ospedale ha riferito agli agenti intervenuti che il suddetto locale era stato chiuso a chiave nel sabato pomeriggio. I poliziotti hanno rilevato l’effrazione della porta di ingresso del locale e la forzatura della porta del vano

frigorifero, dai quali sono stati asportati alcuni farmaci e materiale sanitario.

In tarda serata è stato richiesto con urgenza l’intervento di una pattuglia presso un centro di accoglienza per migranti per una lite occorsa tra gli ospiti del centro a seguito della quale una donna è rimasta ferita. Arrivati sul posto gli agenti hanno riportato i contendenti alla calma e hanno prestato la prima assistenza alla donna sino all’arrivo dell’ambulanza. La vittima è stata ricoverata per lesioni con prognosi di giorni 10, mentre gli operatori di polizia hanno proceduto a raccogliere informazioni presso il centro di accoglienza per chiarire la dinamica dei fatti e individuare gli autori che saranno denunciati all’Autorità Giudiziaria.