Imperia ospita la selezione zonale classe Optimist

Imperia. Il 22 e 23 giugno andrà in scena la selezione zonale classe Optimist, organizzata dallo YC Imperia con la collaborazione del CN Al Mare.

Se sarà possibile saranno disputate sei prove. In ogni giorno di regata potranno essere corse un massimo di tre prove. Al termine della competizione saranno premiati i primi 3 classificati e la prima classificata femmina nella selezione agonistica per il Campionato Giovanile e Coppa del Presidente e nella selezione pre agonistica per la Coppa Cadetti e Coppa Primavela. Eventuali altri premi saranno a discrezione del comitato organizzatore. I premi verranno assegnati anche se verrà effettuata una sola prova valida.