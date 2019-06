Imperia. Un piano di potenziamento voluto dal questore Cesare Capocasa dei servizi di sorveglianza per prevenire e contrastare furti, altre azioni delittuose tipiche della stagione estiva, come il classico borseggio di telefonini lasciati incustoditi sulle sdraio o sui teli, lungo gli arenili del capoluogo e di Diano Marina è stato presentato stamattina in questura.

«A tal fine – spiega il capo di gabinetto Giuseppe Valentino – è previsto l’incremento di controllo con la presenza di operatori della Polizia di stato, poliziotti di quartiere e squadra nautica come già avvenuto lo scorso anno»

Il progetto prevede anche una campagna di sensibilizzazione mediante opuscoli informativi pre prevenire anche il bullismo e le truffe agli anziani e per rendere più efficaci le azioni di contrasto il ricorso all’applicazione “You Pol” scaricabile direttamente sullo smartphone da internet e che consente di inviare segnalazioni alla Sala Operativa della Questura in tempo reale.

Presenti l’assessore al Turismo del Comune di Imperia Gianmarco Oneglio, il presidente del Consiglio comunale di Diano Marina Davide Carpano e l’amministratore unico della Gestioni Municipali Domenico Surace.