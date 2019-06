Imperia. «Abbiamo appena appreso che l’amministrazione comunale di Imperia ha praticamente provveduto a cancellare i posti riservati alla polizia penitenziaria». A dichiararlo, in una nota dai toni accesi, è il segretario regionale della Uil Pa Penitenziari della Liguria, Fabio Pagani.

«Ci sentiamo amareggiati e offesi da un disinteresse inaspettato – aggiunge il sindacalista – Non è possibile che il personale della polizia penitenziaria, che già opera in piena emergenza ad Imperia (per sovraffollamento e carenza di organico) debba ricevere quest’altro schiaffo. Sette erano i posti riservati alla polpenitenziaria nel parcheggio di fronte all’istituto, praticamente cancellati o, meglio, trasformati in strisce blu a pagamento. Assolutamente non accettiamo questo trattamento».

«Alzeremo il tiro nei confronti del sindaco di Imperia – conclude Pagani – Perché se questa è l’attenzione riservata alla polizia penitenziaria, la UIl non è disponibile a tali trattamenti. Pagare il parcheggio per svolgere mansioni di pubblica sicurezza a garanzia dell’ordine pubblico della città non si è mai visto in nessun Comune d’Italia e Imperia, con questa scelta, entrerà nel Guinness dei Primati».

«In accordo con la penitenziaria abbiamo concesso loro abbonamenti e condozioni agevolate – replica l’assessore alla Viabilità Antonio Gagliano – Non capisco questa polemica».