Imperia, Maria Lamonica Cardone alla festa a Porto Maurizio

Imperia. Il presidente del “Centro Culturale Corvetto” Fausto Badano Littardi, è lieto di invitare la cittadinanza ad una manifestazione culturale che si svolgerà domenica 30 giugno, alle 16.30, presso la chiesetta intitolata a san Nicola di Bari, situata in Imperia Porto Maurizio, via Littardi, in prossimità dello svincolo autostradale di Imperia Ovest, e del campo sportivo di atletica “Lagoro” in regione Prino.

Tale manifestazione si articolerà in due momenti: presentazione del programma denominato “festa” acronimo delle parole fede, ecologia, salute, tradizione, arte, a cura del presidente del Comitato Pro Borgo Prino Daniele Cantagallo, e, a seguire, incontro con Maria Lamonica Cardone, autrice del libro “Imperia, un sogno”.