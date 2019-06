Imperia, l’odore di “fumo” nell’auto tradisce coppia di spacciatori: smascherati dalla polizia

Imperia. La Polizia di Stato ha fermato una giovane coppia trovata in possesso di droga. La scorsa notte gli agenti in servizio di controllo del territorio hanno fermato un veicolo che transitava in viale Matteotti.

Alla guida e al posto del passeggero vi era una coppia, rispettivamente un ragazzo di 27 anni e una ragazza di 21 anni, entrambi noti agli uffici per precedenti di polizia e trascorsi di droga.

Al primo approccio con i poliziotti i ragazzi si sono mostrati nervosi e insofferenti.

Gli operatori hanno percepito un intenso odore di hashish provenire dall’interno dell’auto.

All’esito del controllo effettuato, sono stati rinvenuti all’interno di una borsa in loro possesso due involucri in plastica trasparente contenenti uno circa 20 grammi marjuana, e 60 grammi di hashish.

Estesi gli accertamenti alle abitazioni dei due è stata rinvenuta in entrambi i gli appartamenti altro stupefacente.

Dopo aver proceduto al sequestro delle sostanza, gli operatori hanno denunciato a piede libero la coppia per detenzione illecita di droga.