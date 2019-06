Imperia. Con due giorni di anticipo è stata ripristinata poco fa la normale viabilità in via Bonfante.

I lavori di asfaltatura di via Des Geneys sono terminati, infatti, oggi pomeriggio.

Il programma prevedeva, invece, che terminassero giovedì sera.

Dopo la giornata di passione del traffico andato letteralmente in tilt, soprattutto, nel tratto di via Agnesi per chi proveniva da capo Berta di ieri con gravi ripercussioni in tutto il centro, stamattina qualche disagio si è registrato fino alle 9, poi la situazione si è regolarizzata.

Evitati, dunque, probabili maxi ingorghi in coincidenza con il mercato settimanale del mercoledì a Oneglia.