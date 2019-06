Imperia, l’Associazione “Genitori @attivi” vince primo premio a concorso nazionale

Imperia. L’ associazione “Genitori @ttivi Ag@” presieduta da Federica Novelli è risultata vincitrice nazionale nel concorso su un progetto di volontariato che che garantisce un premio di 2omila euro che verranno devoluti integralmente all’associazione “A piccoli passi”, al fine di creare un centro di supporto psicologico e per le terapie comportamentali per soggetti autistici e le loro famiglie.

La gara si svolgeva su due livelli, voti e on-line e giudizio di una commissione.

«La bontà del progetto e la determinazione e la capacità di Federica Novelli -scrive Davide Fettuccini su Facebook – del direttivo tutto e dei Soci dell’Associazione Genitori @ttivi unitamente a tanti imperiesi ha sortito il massimo risultato possibile. Una città che sa fare questo è una città in cui voglio continuare a vivere».

Il progetto

Tutto è partito dall’esperienza della mamma di Alberto, un bimbo autistico e da quella di tanti altri genitori, impreparati e non sufficientemente supportati nell’affrontare le difficoltà che questo disturbo comporta ogni giorno.

Vista la carenza nella nostra città di terapie e personale dedicati ai bambini e ragazzi autistici (purtroppo per questione di budget, a differenza di altre realtà più virtuose, a Imperia vengono garantite solo da 1 h e mezza a 3 h di terapia alla settimana a bambino, invece delle 20/40 h consigliate dagli specialisti del settore) e viste le lunghissime liste di attesa, noi genitori dell’Associazione Genitori @ttivi abbiamo ritenuto necessario sostenere l’associazione “A piccoli passi”, che sarà costituita a breve, nell’aprire un centro dedicato dove raccogliere competenze e professionisti per seguire i soggetti autistici in tutta l’età evolutiva, al fine di renderli i più autonomi possibili.

Il progetto prevede:

1) sportello informativo gratuito

2) parent training e supporto psicologico gratuiti alle famiglie

3) corsi di formazione per personale scolastico

4) terapie ed attività varie per i bambini (logopedia, terapia ABA, musicoterapia, convenzione per Terapia Multisistemica in Acqua, convenzione per utilizzare il metodo alternativo di apprendimento scolastico Rapizza)

5) nel corso dell’età evolutiva, inserimento di laboratori vari in base alle abilità sviluppate dai bambini

6) inserimento nel mondo del lavoro nell’età adulta

L’associazione si prefigge di autofinanziarsi tramite raccolte fondi e iniziative varie in modo che, con una piccola integrazione economica da parte delle famiglie, possano essere garantite le terapie senza gravare ulteriormente sulle famiglie.

Il sogno finale è quello di poter raggiungere la gratuità totale per le famiglie.

Beneficiari

Potenzialmente tutte le famiglie di soggetti autistici di Imperia

Attività dell’organizzazione

Ag@ Imperia è un’associazione che unisce gruppi di genitori di Imperia e provincia, animati da un forte senso civico e da una grande passione per la famiglia, la scuola e l’educazione. Miriamo alla creazione di una rete sociale sul territorio affinché le famiglie non si sentano sole in questa società dove la paura dell’altro inibisce qualunque forma di relazione.