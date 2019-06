Imperia, l’assessore regionale Marco Scajola partecipa a “Oliveti aperti 2019″

Imperia. L’assessore regionale Marco Scajola, sabato 15 giugno, sarà a Torre Paponi in provincia di Imperia per partecipare alla presentazione della prima edizione “Oliveti aperti 2019“, evento nazionale rivolto a cittadini e turisti, alla scoperta della tradizione dell’olivicoltura ligure, manifestazione organizzata dal Consorzio di Tutela dell’Olio Dop Riviera Ligure in collaborazione con la Fondazione Qualivita e il supporto della Regione Liguria.

«Sono contento – dichiara l’assessore regionale Marco Scajola – che questa iniziativa sia stata sostenuta da 32 aziende agricole che sono localizzate in tutte le quattro province liguri e che ringrazio di cuore perché non solo metteranno a disposizione le proprie strutture (frantoi, oliveti), ma permetteranno anche di conoscere gli antichi “muretti a secco”, opere architettoniche che caratterizzano le nostre colline».