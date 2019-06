Imperia. Generazioni di suoi allievi imperiesi piangono la maestra Anna Spinelli mancata all’età di 88 anni all’Ospedale del capoluogo.

Ha insegnato alle scuole di Piani e poi a Borgo San Moro.

La ricorda l’architetto Cristina Tealdi che era stata sua allieva: «La terra le sia lieve, carissima Maestra Anna, mia mentore e seconda mamma. Le devo molto di quello che sono, mi ha insegnato a scivere, ma soprattutto mi ha trasmesso l’amore per la lettura e dalla prima elementare non ho mai smesso! Con immensi affetto e riconoscenza la ho salutata oggi per l’ultima volta e il mio pensiero andrà a lei ogni volta che aprirò un libro. Un abbraccio grande anche al suo amato Narciso».

Era la vedova di Narciso Drago storico e scrittore di “cose” onegliesi maestro anche lui.

La piangono il figlio Giacomo e Patrizia.

I funerali si sono tenuti oggi pomeriggio.

(foto da Facebook)