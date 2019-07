Imperia, la polizia salva aspirante suicida

Imperia. Ieri mattina la volante della polizia si è recata presso una cooperativa sociale a seguito

della segnalazione della presenza di un ragazzo che aveva manifestato intenzioni suicide.

Sul posto i poliziotti hanno trovato un educatore della comunità che ha riferito loro che un paziente quella mattina, dopo aver assunto alcolici, ha iniziato ad agitarsi e ha dichiarato di “volerla fare finita” per poi chiudersi a chiave nella sua stanza. Il ragazzo stava seguendo presso la comunità un percorso riabilitativo in accordo con il Sert di Imperia.

Data la delicatezza della situazione sono arrivati sul posto anche il dirigente dell’ufficio volanti, Jacopo Gusmaroli, ed insieme agli agenti presenti hanno tentato un approccio con il ragazzo in difficoltà. Il giovane poco a poco si è tranquillizzato e, seppur ancora in stato di ubriachezza, si

è dimostrato collaborativo e disposto a parlare con gli operatori. Dopo un lungo dialogo con i poliziotti e il personale del 118, sono riusciti a convincere il ragazzo a farsi accompagnare in ospedale per un controllo specialistico.

La vicenda si è conclusa in maniera positiva: i poliziotti intervenuti, infatti, sono riusciti a creare un clima sereno e di fiducia tanto che, al momento di lasciare la comunità per recarsi in ospedale, il ragazzo ha chiesto di poter andare con loro in volante invece che con l’ambulanza.