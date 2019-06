Imperia. Strepitosa stagione per la Nuova San Camillo Volley Imperia con la squadra under 13 f Osteria del Pescatore. Dopo il titolo di campione territoriale di ponente, chiude meritatamente al 2° posto, conquistando il titolo di vice campione regionale, il percorso federale di categoria, dopo aver battuto nel girone Volare volley e Amis Chivari, nella finale pur combattendo come leonesse sono state costrette a cedere alla forza del Lunezia.

Ma non è ancora finita, per le terribili ragazzine di mister Sini che ci terranno ancora con il fiato sospeso in vista delle finali Nazionali CSI che si terranno a Cesenatico dal 3 al.7 luglio prossimo. Ecco la rosa delle atlete in partenza per la prestigiosa trasferta: Borelli Beatrice, Chiaravalle Giulia, Coppa Benedetta, Cordella Martina, De Matteis Cristina, Gonella Laura, Paciello Alice, Passino Luisa, Patrucco Altea, Piccione Alice, Sini Eleonora.

Il commento dell’allenatore Raffaele Sini: «Nonostante la sconfitta e in attesa delle finali Nazionali Csi, possiamo valutare positivamente la nostra stagione con degli ottimi risultati raggiunti. Ringrazio in primis le ragazze per l’impegno costante e le famiglie per la disponibilità, gli sponsor e la società per il supporto e tutte le persone che anche senza tanta visibilità hanno collaborato».