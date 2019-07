Imperia. Tragedia evitata per un soffio in via XXV Aprile davanti al tribunale. Una donna di circa 60 anni, verso le 18.45, non è chiaro se per un malore o per una distrazione, ha perso il controllo della propria auto, andando a carambolare contro due vetture parcheggiate.

Da una delle due, pochi istanti prima, era sceso un uomo con la figlioletta nel passeggino. L’automobilista è stata soccorsa dall’equipaggio di un’ambulanza della Croce d’Oro. E’ stata poi trasportata all’ospedale in codice giallo di media gravità. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco. A rilevare l’incidente è stata la polizia.