Imperia. Prosegue la giornata di passione per gli automobilisti del capoluogo: l’inversione del senso unico di via Bonfante a causa della chiusura di via Des Geneys interessata da lavori di riasfaltatura sta creando problemi in particolare per il traffico diretto in città da capo Berta con ripercussioni in tutto il centro, in particolare in via don Abbo, via Puccini, via Garessio. Bloccate anche via Schiva e via De Sonnaz.

I mezzi, infatti, vengono dirottati in via Agnesi: a causa della ridotte dimensioni e del doppio senso si creano lunghe cose nonostante l’impegno degli agenti di Polizia municipale schierati in forze dal comandante Aldo Bergaminelli presente sul posto a coordinare le operazioni insieme all’assessore alla Viabilità Antonio Gagliano.

La “rivoluzione” del traffico dovrebbe durare ancora fino a giovedì.