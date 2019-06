Imperia, Inps stop alle code: al via il sistema di prenotazione online per gli sportelli

Imperia. Dal prossimo 2 luglio la direzione provinciale dell’Inps del capoluogo e le agenzie di Sanremo e Ventimiglia riceveranno il pubblico esclusivamente su appuntamento.

Il progetto è stato presentato stamattina dal direttore provinciale Irene Rosaria Cammarata. (video intervista)

Viene così esteso anche alle strutture Inps della provincia di Imperia il modello di front office già sperimentato con successo in altre regioni.

Grazie alla gestione su appuntamento l’utente potrà scegliere il giorno e l’ora in cui recarsi all’Inps evitando così i tempi di attesa.

Il servizio di prenotazione sarà assicurato sia per la direzione provinciale che per le agenzie dal Contac Center nazionale raggiungibile ai seguenti numeri: 803.164 gratuito da telefono fisso; 06 164164 da telefono mobile (tariffa secondo operatore telefonico) I numeri sono attivi dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 e il sabato dalle 8 alle 14.

Gli utenti potranno usufruire della nuova app “Inps Mobile” scaricabile dagli store Apple e Android, in alternativa, se muniti di Pin, potranno prenotare accedendo all’area riservata del sito internet dell’istituto.

Grazie alla funzionalità “Sportelli di sede” presente all’interno della app l’utente potrà facilmente accedere alle informazioni sugli sportelli aperti al pubblico (orari, tempi medi di servizio, numero di utenti in coda) e scegliere la sede di interesse, il giorno e l’orario, tra quelli disponibili. L’accesso del pubblico senza prenotazione continuerà a essere garantito nella sola sede di Imperia esclusivamente per i seguenti servizi: protocollo, rilascio Pin, estratto contributivo e duplicati vari dalle 8.30 alle 12.30 mentre sarà attiva la postazione self- service fino alle 12.

Una task force di studenti del Vieusseux coordinata dalla professoressa Roberta Rombolà sarà attiva per aiutare gli anziani a destreggiarsi tra tablet e telefonini. (intervista video)