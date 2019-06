Imperia, incidente con lo scooter in viale Matteotti. 17enne è in coma

Imperia. E’ ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure Federico Ferrari, il 17enne rimasto gravemente ferito nel tardo pomeriggio di ieri in seguito a una caduta dal suo scooter.

Il giovane, nipote dell’amministratore unico di Arte Imperia Antonio Parolini, era alla guida del mezzo e viaggiava insieme a una ragazza, rimasta ferita in modo non grave, quando per ragioni ancora in fase di accertamento, è scivolato finendo sotto un furgone parcheggiato a bordo strada.

Trasportato in ospedale a Imperia in codice rosso di massima gravità non ha mai ripreso conoscenza nonostante l’intervento dei sanitari dell’Automedica del 118. I medici hanno deciso ieri sera di trasferirlo al Santa Corona: una struttura più attrezzata per la cura dei traumi. A preoccupare i sanitari è il forte trauma cranico che il 17enne si è procurato cadendo dallo scooter.