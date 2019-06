Imperia. Gli amanti della moda hanno un indirizzo in più. Ha aperto nel cuore di Imperia, nella centralissima via Bonfante 34, la nuova boutique Tinta Tienda completamente dedicata all’uomo.

Come negli altri store del gruppo, qui è possibile trovare capi ricercati, a prezzi concorrenziali e al passo con le tendenze del momento. Una vasta scelta di marchi con articoli perfetti in ogni occasione, dall’ufficio al tempo libero. Non manca un ampio assortimento di accessori e calzature per un total look personalizzato e raffinato.