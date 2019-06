Imperia. Stagione ormai in chiusura per il piccolo team imperiese dei Reds che pian piano sta crescendo non solo in

buoni propositi ma anche in concretezza e presenza sul territorio.

Dimostrazione è l’ultimo Raggruppamento Fir tenutosi a Sanremo il 30 maggio, più che un incontro formale una passerella gioiosa e un allenamento collettivo delle realtà “mini” della provincia, Reds Sanremo e Imperia. Fasi di attivazione motoria collettiva e gare a organici misti hanno creato piacevoli condizioni di gioco e formazione sia per i bambini sia per i tecnici, il giorno infrasettimanale ha costretto qualche bimbo di altra società a rientrare prima della chiusura dei giochi, ma poco male.

Soddisfazione e bilancio positivo emergono dal dietro le quinte, tecnici, genitori, educatori, amici sono palesemente contenti della stagione appena trascorsa. Tracciare il bilancio è d’obbligo, dati che possono essere compresi o meno ma comunque non rendono l’idea di quello che c’è a monte dell’organizzazione societaria e della costanza dei bambini, perciò non daremo peso: ai 9 raggruppamenti Fir; ai 2 tornei Fir a Savona e Roncadelle (Bs); agli allenamenti tenuti regolarmente ogni lunedì e mercoledì in qualsiasi condizione meteo; ad una trasferta a Parma per

partecipare al progetto Zebre Family e assistere ad una partita di Guinness Pro 14. Ma la società Reds tiene a ricordare che quando i bambini non hanno impegni “istituzionali” trovano nella Club House nell’oratorio Regina Pacis di Artallo, momenti di aggregazione come feste di compleanno, terzo tempo ad ogni fine allenamento, feste di Carnevale e di Natale ecc.

Quindi rugby come punto d’incontro e formazione sportiva ma anche aggregazione e semplice piacere nello stare insieme. A tutto questo partecipano col sorriso le categorie U.6 e U.8 ( U.10 in preparazione per anno

prossimo) e tutto il loro seguito. Ringraziamenti vanno a chi aiuta e coadiuva in maniera volontaria e mai a fine di lucro la società, chi si è messo a disposizione per sistemare il campetto facendolo diventare sintetico non solo per i Reds ma anche per la comunità di Artallo.

Il Reds Rugby Team sarà presente ad Educamp nelle prime due settimane, se avete curiosità o richieste di

informazioni i nostri educatori e tecnici saranno lieti di darvi risposte, seguitici su Facebook: Reds Rugby

Team. Non mancheranno appuntamenti estivi! A presto!