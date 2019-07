Imperia. Giovedì mattina i bimbi del nido d’infanzia “Mio Piccolo Mio” di Imperia (Zona Prino), gestito dalla Coop. Jobel, si sono recati in visita alla Caserma dei Vigili del Fuoco.

Accolti dai Vigili, hanno ascoltato interessati la storia del Corpo e della sua missione di salvare la vita alle persone. Ma il vero entusiasmo è arrivato quando i bambini hanno indossato l’elmetto, impugnato la lancia e fatto un giro sulla camionetta a sirene spiegate. Tante divertimento e curiosità per una gita che è parte del progetto “Nido e Territorio”, progetto che ha come obiettivo quello di far incontrare il Nido d’Infanzia, i suoi piccoli protagonisti con le realtà del territorio che li ospita.