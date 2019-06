Imperia, i carabinieri celebrano il 205° annuale della fondazione dell’Arma

Imperia. Il 5 giugno, alle 18.30, presso la caserma Somaschini, i carabinieri del Comando Provinciale celebreranno la ricorrenza del 205° Annuale della fondazione dell’Arma.

Il reparto sarà schierato accanto al Gonfalone della Provincia, decorato di Medaglia d’Oro ed a quello del Comune di Imperia; completerà l’assetto una rappresentanza dell’Associazione Nazionale Carabinieri e delle altre Associazioni d’Arma.

L’unità dispiegata comprenderà due plotoni: il primo, con Ufficiali, Comandanti di Stazione della provincia e carabinieri in Grande Uniforme; il secondo con carabinieri in uniforme di servizio, carabinieri di quartiere ed in tenuta da ordine pubblico/MSU, nonché carabinieri forestali.

Dopo la lettura del messaggio del Ministro della Difesa e dell’Ordine del giorno del Comandante Generale dei Carabinieri, prenderà la parola il Ten. Col. Andrea Mommo, Comandante Provinciale, descrivendo l’attività svolta dall’Arma nel territorio imperiese. Infine, saranno premiati alcuni militari distintisi in operazioni di soccorso e di

servizio, in provincia ed all’estero.