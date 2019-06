Imperia. Venerdì 7 giugno dalle 8.30 alle 13.00 il Polo Tecnologico Imperiese presenta un nuovo sistema di gestione tessere prepagate/fidelity card presso la caffetteria BarBlu Vergnano di Imperia Oneglia.

Il sistema elettronico nasce nel contesto di un progetto che ha coinvolto un team di 7 alunni dell’ITIS di Imperia che hanno svolto un percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex Alternanza Scuola Lavoro) interfacciandosi direttamente con le esigenze dell’azienda ospitante. Il progetto è nato da un’idea dei titolari del BarBlu Vergnano, Mario Baglio e Marco Verderio, con la supervisione del docente responsabile del progetto per l’ITIS Prof. Simone Zanella, che insieme hanno avviato e strutturato il Percorso, consentendo ai ragazzi di seguire in un caso di reale applicazione tutte le fasi di studio, progettazione e sviluppo di un complesso sistema elettronico e informatico destinato all’uso quotidiano professionale. Un modo innovativo di applicare le competenze dei ragazzi e rafforzarle, mostrando come sia possibile ideare e realizzare percorsi scuola-lavoro anche in contesti non strettamente correlati all’indirizzo di studio di provenienza, quale può essere una caffetteria per uno studente in Informatica & Telecomunicazioni.

Tutte le spese per il materiale per il prototipo e le attrezzature di laboratorio necessarie sono state interamente finanziate dal BarBlu, presso il quale durante tutta la mattinata di venerdì gli alunni dell’ITIS allestiranno uno stand all’interno del bar dove descriveranno il sistema realizzato e consegneranno ai clienti le nuove tessere elettroniche spiegando come usarle.