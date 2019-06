Imperia, gli eventi del Soroptimist International Club

Imperia. Sabato 15 giugno alle 17 presso la Biblioteca Civica Leonardo Lagorio il Soroptimist Club Imperia organizza il convegno: “Ricordati di te: prevenire è vivere. La patologia cardiovascolare nelle donne”.

Domenica 16 giugno alle 10, invece, si terrà la “Camminata per il cuore”. Ritrovo a Marina di Porto Maurizio Calata Anselmi.

Il Soroptimist International è un’associazione mondiale per donne di oggi, impegnate in attività professionali che opera attraverso azione concrete per la promozione dei diritti umani, l’avanzamento della condizione femminile al fine di collaborare a creare nel mondo forti comunità pacifiche. Il Soroptimist International Italia quest’anno ha avviato il Progetto Nazionale “Si parla di Cuore” con particolare riferimento alla patologia cardiovascolare nelle donne.

Il Soroptimist Club Imperia ha aderito a tale Progetto Nazionale legandolo alla celebrazione del suo 40° anniversario di fondazione ed ha organizzato con il Patrocinio del Comune di Imperia e dell’ASL1 il convegno: “Ricordati di te: prevenire è vivere, la patologia cardiovascolare nelle donne”.

L’argomento sarà affrontato da quattro esperte del settore:

la dottoressa Valeria Sebastiani approfondirà l’aspetto propriamente cardiologico;

la dottoressa Daniela Speranza si soffermerà sulla Medicina di Genere;

la dottoressa Anna Vio illustrerà l’aspetto psicologico;

la dottoressa Caterina Castagneto relazionerà sull’aspetto motorio.

La cittadinanza è invitata a partecipare.

La locandina: LOCANDINA CUORE NANTE DEFINITIVA