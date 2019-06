Imperia, focus lavoro dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro sul “Premio Nascita”

Imperia. Il “Premio Nascita” ora è anche in versione mobile. Con il messaggio n. 1874/19, l’Inps comunica che è disponibile sull’APP “INPS Mobile” il servizio per presentare le domande di accesso al beneficio, un premio di 800 euro riconosciuto alla nascita, o all’adozione di un minore (art. 1, c. 353 L. 232/16).

In caso di utilizzo della versione mobile del servizio, le richiedenti potranno inoltrare le domande di “Premio Nascita” tramite l’APP “INPS Mobile”, scaricabile gratuitamente dagli store ufficiali Apple e Android. Tali domande vengono inserite con

la voce “Premio Nascita” dall’elenco “Tutti i servizi”, sezione servizi “con PIN” dell’APP. Il servizio per la presentazione della domanda attraverso dispositivi mobili è rivolto alle utenti che intendono richiedere il “Premio Nascita” esclusivamente per i seguenti eventi: compimento del 7° mese di gravidanza (o dall’inizio dell’8° mese di gravidanza); e a nascita avvenuta, anche se antecedente all’inizio dell’8° mese di gravidanza. Il servizio è disponibile anche per consultare le richieste precedentemente inoltrate all’Istituto, o verificarne lo stato. In casi diversi come adozione, affidamento preadottivo, interruzione di gravidanza o subentro paterno, è necessario continuare ad avvalersi dei consueti canali (Web, Patronato, Contact Center). Il flusso di presentazione della domanda tramite l’APP dedicata si compone di diverse schermate che consentono alla richiedente di inserire le informazioni previste. La richiedente, nella sezione “Seleziona evento” dovrà selezionare uno dei due eventi previsti per la presentazione della domanda di “Premio Nascita”.

Nelle successive sezioni l’utente deve indicare, invece, tutti gli altri dati necessari per la compilazione della domanda (dati anagrafici, indirizzo di residenza, cittadinanza, ecc.). Al termine del flusso il sistema riporta una schermata di riepilogo, in cui è possibile confermare i dati e protocollare la domanda. Successivamente sarà possibile corredare la domanda con eventuali allegati selezionabili dal proprio dispositivo mobile/tablet: dopo aver selezionato il pulsante “Aggiungi” il sistema richiede una conferma per accedere alle foto del dispositivo (massimo 3 da 1 Mb ciascuno). Il servizio consente infine di visualizzare in una schermata conclusiva la ricevuta e il riepilogo dei dati della domanda in formato pdf. Tutte le info dai Consulenti del lavoro.