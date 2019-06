Imperia, festeggiamenti di S. Antonio: Stella Maris organizza processione di imbarcazioni e posa in mare di corona d’alloro

Imperia. Come ormai è consuetudine, anche quest’anno, in occasione dei festeggiamenti di S. Antonio, patrono di Borgo Marina, l’A.P.S.D. Stella Maris ha organizzato la manifestazione che prevede la processione delle imbarcazioni e la posa in mare, nello specchio acqueo antistante il bacino portuale di Imperia, di una corona di alloro in ricordo di tutti i marinai dispersi e caduti in mare.

La cerimonia è iniziata alle 16 di domenica 16 giugno con la consegna della corona di alloro alla motovedetta della Capitaneria di Porto; alle 16,30 è iniziata la processione delle imbarcazioni dal bacino portuale di Porto Maurizio sino al bacino portuale di Imperia Oneglia; al ritorno, nello specchio acqueo antistante il Palazzo Comunale, è stata depositata la corona in mare con relativa benedizione delle imbarcazioni da parte di don Stefano.

Al rientro, alle 17,45 la società ha offerto un rinfresco a tutti i partecipanti presso la sede sociale, dopo che la stessa sede è stata benedetta da don Stefano. Alla manifestazione sono intervenuti Sua Eccellenza il prefetto di Imperia dott. Alberto Intini, il vice sindaco Giuseppe Fossati, e le autorità militari rappresentate dalla Capitaneria di Porto, il Comando Carabinieri, la Questura e la Guardia di Finanza. Inoltre ha anche partecipato, come di consueto, una rappresentanza dei Marinai D’Italia capeggiata dal Com. Guido Ferraro.

Il presidente della Stella Maris ha ringraziato tutti i partecipanti ricordando che la manifestazione è la più vecchia e più sentita della Società con ben 35 anni di vita, e poi ha ceduto la parola a Sua Eccellenza il prefetto dott. Alberto Intini e di seguito al vice sindaco Giuseppe Fossati. Infine il presidente ha salutato tutti i presenti dando appuntamento all’edizione del prossimo anno.