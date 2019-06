Imperia. Si è ufficialmente avviata, con il taglio del nastro da parte delle autorità, l’edizione 2019 della Festa di San Giovanni, che da 39 anni accompagna le estati imperiesi.

Oltre alla principale novità di quest’anno, ovvero il cambio della location che vede protagonista della festa il molo corto di Oneglia anziché il tradizionale piazzale Crispino, non sono mancate e non mancheranno le sorprese.

Gli appuntamenti di oggi, 14 giugno, si avviano come sempre con l’apertura di MercantIneja, giunto ormai alla sua undicesima edizione e presente in calata Cuneo con circa 50 stand. Gli spettacoli di questa sera saranno dedicati alla musica e allo sport. Alle 19.30 avrà luogo l’esibizione di Kick Boxing e Kung Fu a cura dell’ASD Boxing Center; alle ore 21.00 il gruppo “Panta Musica” replica la performance dell’inaugurazione in collaborazione con il gruppo teatrale “Il Ramaiolo in scena”. Dalle 22.30 spazio alla danza sotto le stelle con la musica di Dj Tex.

Da quest’anno a Ineja sarà presente anche l’originale aglio di Vessalico, con uno stand dedicato. Per due giorni Mattia Aicardi del comitato promotore del tradizionale prodotto del nostro entroterra fornirà informazioni su storia e tradizioni e sulla festa a tema che si si terrà il 2 luglio. L’aglio di Vessalico è inoltre un prodotto ufficiale utilizzato dagli chef di Ineja Food.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.ineja.it