Imperia, evade e tenta di forzare distributore di sigarette: torna ai domiciliari

Imperia. Un cittadino albanese di 30 anni la notte scorsa è stato arrestato dagli agenti della squadra volante della polizia in via Scarincio alla Marina, mentre in mutande e ubriaco stava prendendo a calci e pugni un distributore automatico di sigarette.

Gli agenti hanno riconosciuto immediatamente l’uomo, sottoposto a regime di arresti domiciliari .

La serranda del distributore è stata gravemente danneggiata.

A seguito dei rilievi dattiloscopici effettuati in questura sono emerse a carico del giovane numerosi precedenti penali e di polizia, tra cui un’altra evasione dagli arresti domiciliari nel 2013.

Giudicato per direttissima il giudice Laura Russo ha convalidato l’arresto e ha disposto nuovamente i domiciliari