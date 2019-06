Imperia. Due giovani volontari imperiesi questa mattina hanno pulito e sistemato la chiesetta di S.Anna sulle colline onegliesi.

«Questa mattina abbiamo deciso di dare un minimo di decoro ad uno degli angoli più nascosti e suggestivi di Imperia, la chiesetta di S.Anna sulle colline Onegliesi. Il piccolo spazio dinnanzi alla chiesa è stato negli ultimi mesi preda del bivacco incontrollato di alcuni gruppi di giovani, un bivacco che costantemente ha prodotto numerosi scarti da fumo (mozziconi di sigaretta, filtri, pacchetti di sigarette vuoti), bottiglie di vetro (dalle birre ai super alcolici), un numero imprecisato di bottiglie di plastica, scarti alimentari ed altri rifiuti di cui è meglio evitarne la descrizione.

Tutti rifiuti che sono stati abbandonati incivilmente in un luogo la cui bellezza andrebbe preservata e non essere oggetto dell’incuria e dell’inciviltà di giovani e non solo. Oggi abbiamo fatto un piccolo gesto per la nostra città che nonostante i suoi numerosi problemi continuiamo ad amare e ci sentiamo di preservare» – raccontano i giovani volontari imperiesi.