Imperia. Da lunedì 17 giugno alle ore 7 per 4 giorni sarà invertito il senso di marcia in via Bonfante: da piazza Dante i mezzi transiteranno in direzione Diano Marina, mentre chi proviene da capo Berta dovrà svoltare in via Agnesi.

Sarà, infatti, chiusa al traffico per lavori di asfaltatura via Des Geneys previsto un significativo spiegamento di vigili urbani per dirigere il traffico.

Considerando anche il concomitante svolgimento della Festa di San Giovanni.

Le modifiche saranno in vigore fino alle ore 19 del 20 giugno.