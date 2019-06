Imperia. Sono già trascorsi otto giorni da quando gli oltre 120 volontari del Comitato di San Giovanni si sono messi all’opera per un’edizione speciale di Ineja 2019. Tra il cambio di location, nuove proposte per la cucina e un programma rinnovato, le novità non sono mancate e non mancheranno da oggi fino alla fine delle festa, ovvero il 25 giugno.

Il 21 giugno prenderà il via anche la scuola di voga gratuita promossa dall’Istituto Nautico Andrea Doria di Imperia. Alle 17.30, presso la radice del molo lungo, saranno a disposizione due “gozzi” di proprietà del Comitato, con l’assistenza di personale qualificato.

Prende il via oggi e verrà esposta fino al 22 giugno la mostra “Dalla Galeazza all’ Himalaya” dedicata al Club Alpino Italiano, sezione di Imperia.

Ogni serata prevede un programma per grandi, piccoli e famiglie. BimbIneja è pronto ad accogliere i bambini nell’area sottostante la ruota panoramica per musica, balli, giochi e magia: questa sera alle 20.30 “giocoloreia comica” con Enrico Luparia. La serata di oggi propone inoltre: alle 19.30 dimostrazioni ludico-sportive con l’associazione Fudoshin Karate di Imperia; alle 21.15 “Ballando sotto le stelle” con DJ Tex fino a tarda notte, con intermezzo di Geisa Rodriguez della scuola Onda Cubana di Sanremo.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.ineja.it