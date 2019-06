Imperia. Bambini in festa stamattina a palazzo civico per la consegna della Bandiera verde della Fee, il riconoscimento che premia i progetti ambientali delle scuole conferita dalla stessa organizzazione che assegna le Bandiere blu.

Il Comune di Imperia sostiene l’iniziativa Eco-Schools, programma di certificazione per le scuole che si propongono di promuovere l’educazione ambientale e la gestione ecologica dell’edificio scolastico.

di 11 Galleria fotografica All'istituto comprensivo "Sauro" la bandiera verde









Eco-Schools è stato lanciato nel 1994 dalla Fondazione per l’Educazione Ambientale – FEE – con il supporto della Commissione Europea. Oggi è il programma di educazione alla sostenibilità più realizzato al mondo. Le scuole che aderiscono alla campagna annuale e realizzano il programma in ogni sua fase ottengono la certificazione e la Bandiera Verde, come attestato di impegno della comunità scolastica nel ridurre il proprio impatto ambientale.

Per Imperia sono state selezionate l’Istituto Comprensivo Boine e l’Istituto Comprensivo Sauro, che hanno svolto attività in particolare sulla raccolta differenziata.

Il vessillo è stato conferito dal sindaco Claudio Scajola. Le presidi Paola Baroni dell’istituto Sauro e Elisabetta Bianchi del Boine hanno illustrato i lavori seguiti dai ragazzi durante l’anno scolastico a clima ambientale con particolare riferimento alla raccolta differenziata.

La Bandiera verde sventolerà fino a settembre sulla facciata del Comune e poi verrà riconsegnata alle scuole.