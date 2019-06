Imperia. Sono in tutto 5, due sono già stati installati, uno all’ingresso di Ponente e uno a Levante, i nuovi cartelli di benvenuto in città.

Riportano la recente conquista della Bandiera blu e il primo posto nella speciale classifica de “Il Sole 24 ore” come città dal clima migliore d’Italia.

«I nuovi loghi – spiega l’assessore al Turismo Gianmarco Oneglio – rappresentano in forma stilizzata il sole, il mare e la cultura. Verranno presentati ufficialmente la settimana prossima alla presenza dei grafici di uno studio che li hanno realizzati e che spiegheranno come ci sono arrivati. Puntiamo, dunque, sulle nostre risorse, clima e cultura, intendo otre alla cultura in senso stretto, anche borghi, frazioni, floricolura, comparto enogastromico. In sintesi tutto quello che ci caratterizza».

Gli stessi simboli compaiono anche nelle locandine nei pieghevoli del calendario estate 2019.

Un cartello sarà posizionato anche all’arrivo dalla Statale 28.