Imperia, chiede protezione internazionale perché «In Perù non guadagno molto»: rimpatriata

Imperia. Una delicata vicenda ha coinvolto una donna peruviana, la quale, a seguito di un decreto di espulsione con accompagnamento alla frontiera e in attesa di esecuzione dello stesso, non aveva ottemperato all’obbligo di firma impostole e si era resa irreperibile. La straniera si era ripresentata poi nei giorni scorsi all’Ufficio Immigrazione per depositare una richiesta di protezione internazionale, dietro suggerimento di un avvocato.

Premesso che la Polizia di Stato è competente solo a ricevere le domande di protezione internazionale, essendo rimessa la decisione nel merito ad una commissione ad hoc, tuttavia la storia della donna, che aveva affermato di essere partita dalla città di Lima solo perché «In Perù non guadagno molto», aveva indotto gli agenti a ritenere che la sua richiesta fosse solo strumentale ad evitare l’espulsione.

Al fine di chiarire la sua posizione, era stata trasferita al CPR di Roma, dove il Tribunale aveva convalidato il provvedimento ritenendo sussistente un concreto pericolo di fuga della donna in ragione della strumentalità della sua richiesta.