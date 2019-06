Imperia. E’ stato celebrato oggi, presso la caserma Somaschini, il 205° Annuale della fondazione dell’Arma. Un appuntamento che ogni anno richiama a Imperia le massime autorità della provincia, oltre che ovviamente i comandanti delle compagnie dei carabinieri, delle stazioni e i tanti militari dell’Arma che operano sul territorio.

E proprio sul ruolo fondamentale che i carabinieri hanno in provincia di Imperia, così come in tutta Italia, verte il discorso tenuto dal comandante provinciale, il tenente colonnello Andrea Mommo: «Le Regie Patenti del 13 luglio 1814, istitutive dei Carabinieri Reali, statuirono, tra i vari compiti, quello di vegliare al mantenimento del buon ordine ed alla conservazione della pubblica e privata sicurezza, con l’obbligo di raccogliere informazioni e di vigilare sulle persone sospette – ha detto l’alto ufficiale – oggi il Regolamento Generale dell’Arma riprende il medesimo indirizzo che continua a caratterizzarci, sancendo l’importanza dell’iniziativa, del senso di responsabilità e dell’adempimento dei propri doveri con tutto lo slancio di cui si è capaci e nella medesima direzione punta il Regolamento dell’Ordinamento militare approvato nel 2010 ed aggiornato nel 2018, che rafforza tali concetti. Perciò anche il semplice Carabiniere dev’essere perfettamente convinto che egli risponde personalmente delle sue azioni, in e fuori servizio, dovendosi comportare in modo ineccepibile, nel rispetto della disciplina e dei valori».

di 63 Galleria fotografica Imperia, i carabinieri celebrano il 205° annuale della fondazione dell’Arma









Tra i valori che ogni carabinieri deve avere per potersi definire tale, ci sono quindi «abnegazione, equilibrio, fedeltà, onestà, responsabilità, rispetto, solidarietà, trasparenza e umiltà – ha aggiunto Mommo – che tutti noi dobbiamo esprimere e possedere, ancor più perché Carabinieri affinché si cementi con convinzione che il credo nelle menzionate qualità debba costituire il foraggio del quotidiano operare in favore di tutti coloro che invocano il nostro aiuto, senza distinzione alcuna, nel rispetto della formula del già menzionato giuramento prestato, dai contenuti profondi e sempre attuali, con il quale abbiamo espresso la nostra fedeltà per vocazione e non per imposizione a tutela della società che ci circonda, impegnandoci solennemente a operare per l’assolvimento dei compiti istituzionali con assoluta fedeltà, con disciplina e onore, con senso di responsabilità e consapevole partecipazione, senza risparmio di energie fisiche, morali ed intellettuali, affrontando – se necessario – anche il rischio di sacrificare la vita per il bene della patria, per il bene comune. Occorre adeguare le nostre azioni in ragione della velocità moltiplicatrice con cui ed in cui si evolve il mondo che ci osserva, nella convinzione silente che il nostro sacrificio possa costituire aiuto per gli altri, nel sistema di sicurezza partecipata e di legalità diffusa condiviso con le altre Forze di polizia e da queste, insieme tutelato».

Come da tradizione, si è svolta la premiazione dei carabinieri che si sono distinti per il loro operato. Di seguito elenco dei premiati e motivazioni.

ENCOMIO SEMPLICE del Comandante Interregionale Carabinieri “Culqualber” e dal Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”

Capitano Mario BOCCUCCI

1° encomio “Comandante di Nucleo Operativo di Compagnia urbana, con straordinario senso del dovere, convinta abnegazione ed elevatissima capacità professionale, forniva contributo determinante alla pianificazione e all’organizzazione dei delicati e onerosi servizi di ordine e sicurezza pubblica volti a garantire lo svolgimento di evento di rilievo mondiale. Gli eccezionali risultati conseguiti, superando le molteplici difficoltà legate alla complessità dei dispositivi adottati, riscuotevano l’unanime apprezzamento dei più alti rappresentanti dello stato, contribuendo ad accrescere il prestigio dell’Arma dei Carabinieri a livello internazionale”.

Messina e Taormina (ME), 1° marzo – 28 maggio 2017.

2° encomio “Comandante di Nucleo Operativo di Compagnia operante in territorio particolarmente sensibile sotto il profilo della sicurezza pubblica, evidenziando elevata professionalità, non comune senso del dovere e spiccato intuito investigativo, coordinava, partecipandovi personalmente, complessa attività investigativa che consentiva di identificare e rapidamente trarre in arresto due malviventi che, per futili motivi, si erano resi responsabili del tentato omicidio di una donna.”

Messina, 22 – 25 luglio 2017.

Encomio Semplice” concesso il 5 settembre 2018 dal Comandante della Legione Carabinieri “Liguria” al seguente personale della Sezione Operativa della Compagnia di Sanremo

Luogotenente Carica Speciale Sebastiano MELONI;

Appuntato (ora Vive Brigadiere) Salvatore CAMBONI;

“Comandante ed Addetto a Nucleo Operativo e Radiomobile di Compagnia distaccata, evidenziando elevata professionalità e non comune senso del dovere, partecipava a complessa attività investigativa che consentiva di disarticolare un sodalizio criminoso dedito allo spaccio di stupefacenti.

L’operazione si concludeva con l’arresto di 21 persone, la denuncia in stato di libertà di altre 23 ed il sequestro di oltre 4 kg. di stupefacenti (cocaina, eroina, hashish e marijuana) e denaro contante.”

Provincia di Imperia, marzo 2016 – maggio 2017.

Elogio Meloni

“ddetto a nucleo operativo e radiomobile di compagnia distaccata, dando prova di qualificata professionalità, non comune senso del dovere nonché di costante ed elevato rendimento in servizio, conseguiva importanti risultati operativa, in particolare nel contrasto dei delitti in materia di sostanze stupefacenti e contro la persona, suscitando unanimi consensi nell’opinione pubblica con positivo ritorno d’immagine per l’istituzione.”

Sanremo (IM), gennaio – dicembre 2017.

Encomio Semplice concesso il 14 gennaio 2019 dal Comandante della Legione Carabinieri “Liguria” Brigadiere Antonio NATALI, addetto alla Stazione Carabinieri di Arma di Taggia

“addetto a Stazione distaccata, libero dal servizio, evidenziando elevato senso del dovere e coraggiosa determinazione, non esitava ad inseguire l’autore di un furto in un esercizio commerciale, riuscendo a trarlo in arresto ed a recuperare la refurtiva”.

Taggia (IM), 22 giugno 2018.

Encomio Semplice” concesso il 4 febbraio 2019 dal Comandante della Legione Carabinieri “Liguria” al seguente personale dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Bordighera:

Appuntato Scelto Qualifica Speciale Maurizio AMERIO;

Appuntato Scelto Fabio ALBERTARIO:

addetto ad aliquota radiomobile di compagnia distaccata, evidenziando spiccata iniziativa, ferma determinazione e alto senso del dovere, non esitava ad intervenire, unitamente ad altro militare, in soccorso di una donna che, in stato di alterazione psico-fisica, dal ponteggio edile di un palazzo, era in procinto di lasciarsi cadere nel vuoto, riuscendo dopo complesse e rischiose manovre a bloccarla e a portarla in salvo”.

Bordighera (IM), 26 giugno 2018.

“Elogio” concesso il 23 marzo 2019 dal Comandante della missione Carabinieri MIADIT Somalia 11 al Tenente Colonnello Pier Enrico BURRI, Comandante del Reparto Operativo di Imperia “Ufficiale inquadrato nella Missione Addestrativa Italiana “MIADIT Somalia 11”, sorretto da elevata esperienza e da specchiate qualità morali, militari e di carattere, assolveva da subito i delicati incarichi assegnatigli, operando in maniera efficace, con straordinaria dedizione ed elevata competenza.

Sin dal primo momento, mostrava fermezza e perspicacia, capacità che gli permettevano in brevissimo tempo di assurgere al ruolo di guida carismatica degli Ufficiali Somali affidati alla sua docenza, preparandoli al meglio per il futuro disimpegno dei loro compiti istituzionali in Patria.

In particolare, nel breve periodo, con consapevole determinazione ed eccezionale motivazione al servizio, interagiva con riconosciuto successo da parte di superiori, colleghi ed altri attori internazionali, contribuendo sicuramente ad esaltare ulteriormente il prestigio internazionale dell’Arma dei Carabinieri e dell’Italia.”

Gibuti (Somalia), 22 marzo 2019

“Elogio” concesso il 20 agosto 2018 dal Comandante della Legione Carabinieri “Puglia” al Vice Brigadiere Armando SARDELLI, addetto alla Sezione Radiomobile della Compagnia di Imperia,

Addetto a nucleo investigativo di comando provinciale operante in territorio caratterizzato da elevato indice di criminalità organizzata, si distingueva, nel tempo, per costante e lodevole comportamento nell’adempimento dei propri compiti e per l’elevato rendimento dando ulteriore dimostrazione di dedizione al servizio e di spiccato acume investigativo offrendo determinante contributo a complessa attività d’indagine che consentiva di individuare e disarticolare due gruppi criminali dediti rispettivamente alla commissione di estorsioni, danneggiamenti, porto illegale di armi nonché traffico e combustione illecita di rifiuti. l’operazione, si concludeva con l’esecuzione di 7 misure cautelari personali e il sequestro di beni aziendali per un valore di circa 1,5 milioni di euro”

Provincia di Foggia, maggio 2016 – giugno 2018.

“Vivo Compiacimento” concesso il 30 maggio 2019 dal Comandante della Legione Carabinieri “Liguria” al seguente personale:

Maresciallo Ludovica BASILI, addetta alla Stazione Carabinieri di Sanremo;

Vice Brigadiere Livio BELLONE ed Appuntato Scelto Qualifica Speciale Graziano FARINA, addetti alla Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Sanremo;

Appuntato Scelto Qualifica Speciale Giorgio GREGORIO, addetto al Nucleo Comando della Compagnia Carabinieri di Sanremo;

Carabiniere Susanna ZUCCHELLI, addetta alla Stazione Carabinieri di Santo Stefano al Mare

Nell’espletamento dei servizi di rappresentanza connessi con il Festival della Canzone Italiana, con straordinario senso del dovere, convinta abnegazione ed elevatissima capacità professionale, forniva contributo determinante alla realizzazione di uno stand istituzionale promuovendo le attività dell’Arma in un contesto mediatico internazionale, contribuendo ad accrescere il prestigio dell’Istituzione ed il senso di stima dei cittadini per il quotidiano servizio svolto da Carabinieri.

Sanremo (IM), dal 5 al 10 febbraio 2019.

Vivo Compiacimento” concesso il 3 giugno 2019 dal Comandante della Legione Carabinieri “Liguria” al seguente personale:

Maresciallo Maggiore Paolo GIANOLI, Comandante della Stazione Carabinieri di Imperia;

Brigadiere Capo Qualifica Speciale (ora in congedo) Mirco RIGHETTI;

Brigadiere Giuseppe CASCIONE, addetto al Nucleo Informativo di Imperia;

Appuntato Scelto Qualifica Speciale Antonio FLORIS, addetto all’Ufficio Comando Provinciale;

Appuntato Giuseppe MANZI, addetto all’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Imperia;

Appuntato Scelto Qualifica Speciale Fabrizio BARBERO, Appuntato Scelto Filippo BENINATI, Car. Eleonora DE ROSA, Car. Maria DI BUONO, Car. Natalia LùPICA RINATO, Car. Valeria TANGIANU e Car. Leonardo TUCCI, addetti alla Stazione Carabinieri di Imperia,

Comandante della Stazione Carabinieri di Imperia e militari appartenenti a vari reparti della sede, con abnegazione e disponibilità continua, si prodigavano in più circostanze per l’efficienza del reparto, altresì attivandosi volontariamente per rendere logisticamente accogliente questa sede anche liberi dal servizio, fornendo inoltre preziosa collaborazione per l’allestimento degli stand dell’Arma nell’ambito della provincia e ricevendo il vivo plauso della scala gerarchica e l’apprezzamento dei visitatori, così contribuendo ad accrescere il prestigio dell’Istituzione a dimostrazione che il senso di appartenenza lo si esprime non solo durante gli ordinari incarichi assegnati, ma anche nei momenti che completano l’esposizione mediatica dell’Arma verso i cittadini.

Chiaro esempio di capacità professionali e comunicative, nonché di dedizione e spirito di sacrificio.”

Provincia di Imperia, anno 2018 e 2019.

“Apprezzamento” concesso il 15 aprile 2019 dal Sig. Comandante della Legione Carabinieri “Liguria” all’App. Sc. Sergio Claudio MERAVIGLIA, addetto all’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Ventimiglia.

“Per essersi distinto, in ambito Legionale, in attività addestrativa al tiro in favore di operatori di Nuclei/Sezioni/Aliquote Radiomobili, classificandosi 1° nella sessione competitiva finale nel tiro mirato con pistola e con pistola mitragliatrice.”

Genova, 15 aprile 2019.