Imperia, caos viabilità l’assessore D’Agostino: «Disagi limitati nel tempo ma benefici prolungati»

Imperia. «I cantieri portano sicuramente qualche disagio in termini di mobilità per i cittadini, ma sono disagi che durano un lasso di tempo limitato, mentre i benefici che ne conseguono sono prolungati».

Parola dell’assessore ai Lavori pubblici Ester D’Agostino in riposta alle critiche piovute sul Comune a seguito della decisione di chiudere per 4 giorni via Des Geneys per lavori di asfaltatura invertendo il senso unico di via Bonfante.

La “rivoluzione” viaria sta provocando ore di coda in particolare per chi dal capo Berta era diretto verso il centro rimasto paralizzato.

«La presenza di tanti cantieri aperti -prosegue la D’Agostino – contemporaneamente in queste settimane è dovuto al grande lavoro di programmazione fatto nei mesi scorsi da tutto a partire dal sindaco Claudio Scajola sindaco. La città si sta rimettendo in movimento. Nel caso specifico di via Des Geneys, facciamo un lavoro di asfaltatura atteso da anni che fa seguito a quello realizzato di recente in via della Repubblica. Ci sono problemi di traffico, è vero, ma ci sarebbero comunque stati anche senza la festa di San Giovanni e sarebbero stati ancora più gravi se non avessimo atteso la chiusura delle scuole».

«Prossimamente -conclude l’assessore ai Lavori pubblici – partiranno altri importanti opere come la riqualificazione di Galleria Gastaldi, dei portici e di Piazza Dante. La sfida in cui l’amministrazione è impegnata è rendere Imperia più prospera e viva».