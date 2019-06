Imperia, caos traffico in via Martiri: botta e risposta su Facebook tra vigilessa e utente

Imperia. «Parcheggi a Imperia, vigili in giro nessuno». Franco Ramella sul gruppo Facebook “Via Cascione, isola Felice” posta una foto ripresa dall’alto relativa a un caso di parcheggio selvaggio sulle strisce pedonali davanti al supermercato, in realtà in una traversa di via Martiri della Libertà.

Pronta la risposta di una vigilessa che replica «Ma che noia… Si faccia un giro per la città prima di banfare»

«Se si annoia -replica il cittadino – si trovi qualcosa da fare. E mi spieghi che vuol dire “banfare” e magari mi dica quanti vigili hanno fatto via Martiri stamattina. La Ford bianca ha stretto contro la rete una persona che era sulle strisce e la situazione della foto è rose e fiori rispetto al ” normale ” …Va tutto bene ?».

«Non merita neanche risposta» tronca la conversazione l’agente.

Da tempo al Comando di via Spontone si registrano gravi carenze di organico che obbligano i vigili a turni stressati. Da qui la risposta piccata della vigilessa all’indirizzo dell’internauta. Le zone più scoperte sono, infatti, le periferie in particolare proprio quelle a ridosso del centro di Porto Maurizio, come via Airenti a Caramagna in alcuni tratti completamente priva di segnalatetica orizzontale e verticale dove, denunciano i residenti, vigili non se ne vedono mai.

La discussione prosegue con tanti commenti favorevoli e contrari.