Imperia. L’ex parlamentare Eugenio Minasso in uscita dall’Unione Sanremo sarà al fianco di Gramondo & C. nella gestione dell’Imperia calcio per la stagione 2019/2020.

«Confermo -dice Minasso – il mio impegno che sarà a livello di sponsor per tentare di riportare i colori neroazzurri nella categoria superiore, in serie D. Non entro nei ranghi societari. Non ho alcuna velleità in tal senso, se non quella di fare qualcosa per la mia città».

Eugenio Minasso porta in dote dalla Città dei Fiori, l’ex tecnico biancoazzurro Alessandro Lupo.

«Al novantanove per cento Lupo sarà l’allenatore. Ci vuole un tecnico del suo spessore per tentare il salto di categoria. Per lui, dopo due secondi posti in serie D capisco che sarà un sacrificio scendere, ma c’è un progetto che lo convincerà».

Domani scade l’ultimatum di Lorenzo Anas Riachi, l’imprenditore italo-libanese interessato all’acquisto società di piazza d’Armi, dopo aver sostanzialmente pareggiato la richiesta di 400mila euro.

Il nodo rimane, però, quello degli impianti sportivi di Piani che fanno capo a una Onluss distinta dal sodalizio neroazzurro e agli interessi immobiliari evidentemente connessi.

«Per quanto ne so -conclude Eugenio Minasso – non c’è nulla di concreto in questa trattativa».