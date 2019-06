Imperia calcio, ufficiale: Alessandro Lupo nuovo allenatore dei neroazzurri

Imperia. L’Imperia calcio attraverso un comunicato stampa ufficializza quanto era nell’aria da giorni: l’ex tecnico dell’Unione Sanremo Alessandro Lupo sarà l’allenatore dei neroazzurri nella prossima stagione.

La nota è firmata da Fabio Ramoino, vice presidente e neo responsabile della prima squadra.

Alfredo Bencardino sarà il direttore dell’Area tecnica, Cristiano Chiarlone direttore Sportivo.

Alessandro Lupo è reduce da due secondi posti in serie D alla guida dei biancoazzurri.

Quello dell’Imperia, quindi, si può considerare un vero e proprio colpo che testimonia delle rinnovate ambizioni del club di piazza D’Armi di allestire una squadra in grado di puntare subito alla promozione per raggiungere, magari, i cugini matuziani che da qualche anno stanno, come si dice, “bagnando il naso” ai neroazzurri.