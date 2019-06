Imperia calcio, Gramondo: «Incontrare Riachi e Iannolo? A questo punto non ne vedo più l’esigenza»

Imperia. Il presidente Fabrizio Gramondo conferma le voci di mercato che vedono Davide Sancinito ed Edoardo Capra vicino a indossare il neroazzurro, ma chiude definitivamente (se ancora ce ne fosse stato bisogno) la porta alla trattativa con la coppia Lorenzo Riachi/Roberto Iannolo.

«Della campagna acquisti -dice Gramondo – se ne stanno occupando il vicepresidente e delegato alla prima squadra Fabio Ramoino insieme al direttore generale Alfredo Bencardino, ma posso confermare il forte interesse, direi reciproco, per questi due giocatori che piacciono molto anche a mister Alessandro Lupo. Nel caso di Capra si tratterebbe del coronamento di un lungo inseguimento».

A proposito dell’invito, a mezzo stampa, di Riachi e Iannolo a un confronto pubblico sulla trattativa per la cessione del club che ha tenuto banco nelle ultime settimane, il numero 1 di piazza d’Armi conclude: «Ormai non ne vedo proprio l’esigenza, non ci sono più nemmeno i tempi. Sta proseguendo il discorso con Eugenio Minasso sulle sponsorizzazioni».