Imperia, appalto rifiuti nel Dianese Chiappori: «Questa gara non s’ha da fare c’è il rischio di una Tradeco 2»

Imperia. «Questa gara non s’ha da fare, c’è il rischio di ritrovarci con una Tradeco 2». Assemblea dei sindaci movimentata in Provincia dalla presa di posizione del primo cittadino di Diano Marina Giacomo Chiappori che si è schierato nettamente contro la gara d’appalto indetta il 15 maggio scorso (scadenza il 15 settembre) per l’individuazione della azienda che sarà incaricata della raccolta dei rifiuti nell’ambito Dianese/Andora.

«L’ambito -ha aggiunto Chiappori – era stato individuato per una società in house. La Provincia si è arrogata il diritto di procedere, per questo motivo voto contro».

La pratica era relativa all’aumento di costo di segreteria dell’ambito.

La replica a Giacomo Chaippori da parte del presidente della Provincia Domenico Abbo: «Se siamo arrivati a questa soluzione è perché non c’erano alternative. Ora la gara non si può più bloccare»