Imperia, Anna Rita Zappulla dal 7 giugno non sarà più la preside dell’Ipsia Marconi

Imperia. Finisce in anticipo (si sarebbe dovuta chiudere il 31 agosto) l’esperienza della preside Anna Rita Zappulla al vertice dell’Ipsia “Marconi”del capoluogo.

In una Circolare pubblicata sul sito dell’ufficio scolastico regionale si rende nota, infatti, la disponibilità per il conferimento di un incarico aggiuntivo di reggenza a decorrere dal 7 giugno per l’anno scolastico 2018/2o19.

Il nuovo reggente, quindi, dovrà concludere gli scrutini e accompagnare i maturandi all’esame di stato.

Il termine per la presentazione delle domande è fissato per le 14 di giovedì 6 giugno.

«Non si tratta -chiarisce il suo legale Andrea Rovere- di un provvedimento di sospensione in quanto la Zappulla aveva un incarico per un solo anno scolastico che si sta per concludere».

La Zappulla, arrestata la sera del 23 aprile scorso con l’accusa di peculato dai carabinieri a Ventimiglia mentre insieme al marito, a bordo della Toyota Corolla di proprietà della scuola rincasava con le borse della spesa, era stata poi scarcerata e il reato derubricato dal Gip a peculato d’uso.

Il Tribunale del Riesame di Genova non aveva accolto la richiesta di arresti domiciliari presentata dalla Procura di Imperia ma l’aveva sospesa per 12 mesi dall’incarico, provvedimento, però, inefficace fino alla pronuncia della Cassazione avendo il suo avvocato depositato ricorso.

Anna Rita Zappulla rimane regolarmente in carica del “Colombo” e dell’istituto comprensivo Centro Levante di Sanremo