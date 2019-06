Imperia, alla Questura una giornata a favore dei donatori di sangue

Imperia. Il 13 giugno presso la Questura di Imperia si terrà una giornata a favore dei donatori di sangue organizzata dalla ADVPS e dalla FIDAS alla quale prenderanno parte il Questore e il presidente dell’Associazione ADVPS Liguria

«Il principale compito di “Donatorinati – ADVPS Liguria” è sensibilizzare i cittadini sull‘argomento donazione di sangue, piastrine e plasma, elementi fondamentali. II sangue è un’esigenza quotidiana che diventa tragica ogni volta che manca, non solo in caso di eventi eccezionali, ma anche e soprattutto nella gestione ordinaria dell’attività sanitaria: nell’esecuzione ordinaria di vari interventi chirurgici, nei servizi di primo soccorso, nelle terapie oncologiche contro tumori e leucemie.

In campo medico, il plasma (90% acqua e 10% proteine) è un componente del sangue sempre più richiesto e necessario. Oltre all‘impiego che se ne fa in medicina generale, viene infatti largamente utilizzato per la composizione farmaceutica dei suoi derivati: albumina, globuline, (attori della coagulazione, ecc. , veri e propri “farmaci salvavita” necessari alla cura delle malauie del sangue. Il sangue e i suoi componenti sono quindi presidi terapeutici indispensabili per la vita e, purtroppo, non sono riproducibili in laboratorio. Ciò significa che non esistono, ad oggi, alternative possibili alla donazione e se vogliamo una Sanità capace di prendersi cura di noi, non possiamo far appello solo sulla scienza e sulla medicina, ma dobbiamo dare il nostro contributo.

Ecco perché chi dona il sangue compie un gesto di grande civiltà e generosità. Pertanto, ti rivolgo un appello affinché il prossimo 13 giugno, nella settimana mondiale della donazione di sangue, tu possa cogliere l’occasione per diventare, se non lo sei già, un donatore della Polizia di Stato. Per gli aspiranti donatori, verranno effettuate visite clinico-informative (raccolta: del consenso informato, anamnesi e visita medica, prelievo per indagini analitiche), rinviando la donazione ad un momento successivo.

Infine, chi dona beneficia di un costante monitoraggio del proprio stato di salute grazie agli esami del sangue completamente gratuiti. Hai il potere di contribuire ad invertire questa tendenza, aderisci a questo appello recandoti, il prossimo 13 giugno, presso la Questura di Imperia dalle 8:00 alle 12:00.

Contattaci per un avere maggiori chiarimenti ai seguenti riferimenti: Tel 3519095326 E-mail : liguria@donatorinati.it