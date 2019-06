Imperia. Oggi, 21 giugno Ineja festeggia l’arrivo dell’estate con una serata speciale, sotto tutti i punti di vista. Il vostro “ristorante sul mare” nella splendida cornice del molo corto di Oneglia, aprirà alle 19 proponendo nel menù di questa sera anche due specialità: ravioli alla ligure e acciughe fritte (le porzioni come sempre saranno legate al pescato del giorno).

Oggi alle 18 presso il molo corto una nuova lezione di voga gratuita in collaborazione con l’istituto nautico Andrea Doria: una vera occasione per apprendere una nuova pratica sportiva!

Importante appuntamento culturale questa sera: la presentazione dei libri “Calata G.B. Cuneo e dintorni” e “ Borgo Peri e dintorni” dell’autore Francesco Vatteone.

Per quanto riguarda gli spettacoli, ecco cosa vi aspetta: alle 20 anteprima di attività di ballo-sportivo a cura degli allievi della scuola “Studio Danze Imperia”; alle 21.15 grande serata danzante con l’orchestra “Rita e gli Ever Green”. Per i bambini, nella zona sottostante la ruota panoramica, dalle 20.30 questa sera lo spettacolo “Fantasy Show” del Clown Murtzik.

Come sempre vi attendono gli stand di MercantIneja e la pesca della zucchetta. Per maggiori informazioni potete visitare il sito www.ineja.it.