Imperia, al via il progetto “Operazione scuola”

Imperia. Ha preso il via la scorsa settimana e proseguirà fino al 10 giugno il progetto Operazione Scuola, che da più di vent’anni permette agli studenti imperiesi di cimentarsi con l’attività teatrale.

Quest’anno l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Claudio Scajola ha contribuito alla realizzazione del progetto attraverso un sostegno alle scuole per l’affitto della sala auditorium della Camera di Commercio.

“Mi complimento con gli insegnanti e con i ragazzi per il grande impegno che hanno dimostrato. L’augurio per tutti noi è che questo 2019 sia l’ultimo anno lontano dal Teatro Cavour. Quella è sempre stata la casa dell’Operazione Scuola e deve tornare ad esserlo”, commenta l’assessore alla Cultura, Marcella Roggero. “È stato fatto un investimento economico importante, sono iniziati da poche settimane i lavori e presto restituiremo alla Città il suo Teatro, di cui è stata per troppo tempo orfana”.