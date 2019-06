Imperia, ad agosto sale operatorie chiuse: garantiti solo interventi d’emergenza

Imperia. Dal 5 al 31 agosto sale operatorie chiuse all’ospedale del capoluogo. «Per importanti, urgenti ed indifferibili lavori di ristrutturazione presso il Blocco operatorio del 2° piano», come comunicata una nota della Direzione generale dell’Asl 1.

«L’Azienda -prosegue il comunicato – ha già predisposto tutte le misure necessarie al fine di garantire la continuità assistenziale e la sicurezza del servizio fornito ai cittadini. Pertanto all’interno del Blocco Operatorio oggetto dei lavori, resterà attiva una sala operatoria dedicata agli interventi di emergenza chirurgici indifferibili, quali ad esempio, rottura di milza, trauma dell’addome. Resterà, inoltre, operativa per le emergenze ostetriche la sala operatoria del Blocco parto al 3° piano. Verranno pertanto sempre garantiti i parti cesarei in emergenza».

«Per le casistiche non trattabili presso l’Ospedale di Imperia conclude la nota – la Direzione aziendale ha definito specifici protocolli di presa in carico e gestione clinica sia con l’Ospedale di Pietra Ligure che con il Policlinico San Martino di Genova. Tale riorganizzazione è stata pianificata affinché le attività assistenziali vengano garantita e svolta in totale sicurezza, nel rispetto dei tempi previsti per il trattamento degli interventi di emergenza ed urgenza. L’attività programmata verrà ridotta, come già avviene nel periodo estivo, predisponendo lo spostamento di alcune attività presso lo stabilimento ospedaliero di Sanremo. Si precisa che a partire dal 2 settembre, terminati i lavori, tutti i servizi riprenderanno regolarmente la loro attività a pieno regime».