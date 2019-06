Imperia, a processo comandante polizia locale Bordighera. La testimonianza della ex

Imperia. Si è aperta oggi, con la testimonianza della ex compagna, la fase istruttoria del processo che vede sul banco degli imputati Attilio Satta, comandante della polizia locale di Bordighera, accusato di lesioni personali aggravate per aver colpito, intenzionalmente secondo la pubblica accusa, la propria ex sulle gambe con il monopattino della figlioletta.

A raccontare quanto successo il 3 giugno del 2012 è stata la donna, C.L., che dopo aver denunciato Satta si è costituita parte civile nel processo. «Satta era venuto a casa mia a prendere la bambina, che all’epoca aveva 2 anni e mezzo – ha dichiarato la donna – Io gli avevo detto che non era stata bene nella notte, per questo dopo un’oretta che erano insieme l’ho chiamato per sapere come stava la piccola». Secondo il racconto della ex, Satta aveva portato la figlioletta in uno stabilimento balneare di Ventimiglia, dove vivo, per trascorrere del tempo insieme dove lei si era successivamente recata per controllarla, trovandola a giocare con un’altra bambina, sulla spiaggia. «A quel punto, vedendo che non stava bene – ha aggiunto la donna – ho detto al padre che preferivo portarla a casa e lui ha acconsentito». A quel punto il padre avrebbe preso in braccio la bambina mentre con l’altra mano teneva i suoi giochi: un passeggino e un monopattino. «Mentre salivamo le scale per lasciare lo stabilimento – ha aggiunto C.L. – Satta mi ha colpito sulle gambe roteando il monopattino». Secondo la donna, che seguiva l’ex compagno sulle scale, quest’ultimo ha agito con intenzione di farle del male. Anche se, come dichiarato dalla stessa testimone nel rispondere a una domanda specifica, il comandante non aveva mai usato violenza nei suoi confronti. «Era il comandante e mi avrebbe insegnato a ubbidire», ha aggiunto la donna.

Il processo è stato rinviato al 1 ottobre, giorno in cui i giudici ascolteranno la versione di Attilio Satta per poi trarre le conclusioni.