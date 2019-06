Il Torino Fc vince la XV Coppa Primavera

Diano Marina. Grandissimo successo domenica 2 giugno per la penultima tappa della XV Coppa Primavera 2019 categoria primi calci anno 2010 dove hanno preso parte 21 società tra cui 4 professioniste.

Grazie anche alla bellissima giornata di sole e la rilevanza della manifestazione di prestigio erano presenti parecchi genitori e sostenitori sia al campo di Cervo che a quello di San Bartolomeo al Mare. «Anche quest’anno la Coppa Primavera si è riconfermata una manifestazione calcistica di alto livello con un gran numero di società iscritte, l’unico rammarico è stato aver annullato il torneo del 5 maggio categoria esordienti 2006 venti squadre iscritte, quasi tutte provenienti fuori regione,per cattive condizioni climatiche» – dichiara l’organizzatore.

Le società professioniste presenti alla manifestazione: Genoa – Bologna – Juventus – Torino, le altre società partecipanti sono state Dianese & Golfo – Imperia calcio – Infernotto – Unione Sanremo – Oneglia Calcio- Morevilla – Virtus Sanremo – Junior Soccer – San Filippo Neri – Albenga – Rosta Calcio – Valle Varaita – Carrosio – Volpiano – Ospedaletti – Apd Mezzaluna.

Divise in 4 gironi al mattino per le fasi di qualificazioni,”essendo vietate dalla F.I.G.C. per questa categoria partite a eliminazione diretta, pertanto non sono previste semifinali e finali” al pomeriggio sono stati creati quattro gironi per delineare una classifica finale: Girone Platino- Girone Oro – Girone Argento e Girone Bronzo.

Le prime 5 classificate inserite nel girone Platino:

1 Torino Fc

2 Virtus Sanremo

3 Bologna

4 Morevilla

5 Genoa

Capocannoniere del Torneo Lima Leonad del Bologna, sono stati premiati come top player un bambino per società.

Domenica 9 giugno la XV coppa primavera 2019 chiuderà i battenti con il botto. 34 società iscritte per le categorie primi calci 2011 e piccoli amici 2012/13.