Il Sanremo Rugby organizza un campo estivo per tutti i piccoli atleti

Sanremo. Il Sanremo Rugby organizza per inizio luglio un campo estivo per tutti i piccoli atleti, Cmp Rugby Summer Camp 2019, il camp si terrà ad Ormea (Cn) dall’1 al 6 luglio, è rivolto ai ragazzi ed alle ragazze delle leve dal 2006 al 2009, vi sarà la presenza di un tecnico federale FIR, sarà incluso un kit tecnico pantaloncini e maglietta per ogni partecipante, il prezzo è molto competitivo e tutte le attività correlate le potrete leggere nella locandina allegata e per tutte le informazioni www.sanremorugby.it.

Questa sarà un’ occasione per vivere una settimana all’insegna del puro divertimento, affiancato allo sport ed alla condivisione di una vacanza unendo il rugby e l’amicizia, cementando ancora di più lo spirito di squadra che caratterizza il Sanremo Rugby.