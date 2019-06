Il Roma Club Imperia Francesco Totti organizza una cena sociale a Porto Maurizio

Imperia. Il Roma Club Imperia Francesco Totti organizza una cena sociale venerdì 28 giugno dalle 18:30 a Porto Maurizio.

«Tenetevi liberi: vi aspettiamo numerosi!!! – fanno sapere i membri del club – Verificheremo assieme l’operato annuale ed accetteremo di buon grado ogni vostro consiglio per migliorare il club, con l’ingresso di nuovi e vecchi soci nel direttivo tramite votazione assembleare.

Siamo in tanti e, almeno una volta l’anno, fatevi vivi e liberatevi per passare una bella serata mangereccia insieme, da Luca Turli, nostro socio, ad Imperia Porto Maurizio, zona Prino, presso il “Camping the Winston”. Daje!!! Più semo e mejo stamo. Per cortesia fateci sapere chi verrà. Grazie e arrivederci lupacchiotte e lupacchiotti. Forza ragazze e ragazzi e sempre Forza Roma e Forza Roma club Imperia».