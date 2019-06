Il Mirazur di Mentone eletto miglior ristorante del mondo

Il Mirazur di Mentone, a pochi passi dalla Riviera dei Fiori, è stato eletto miglior ristorante del mondo.

Il locale di Mauro Colagreco si è infatti aggiudicato il primo posto nella prestigiosa classifica dei “The word’s 50 best restaurants 2019“, pubblicata ogni anno dal 2002 dal mensile britannico “Restaurant”; un salto avanti di ben due posizioni rispetto allo scorso anno che avevano visto il ristorante sempre sul podio, ma come terzo classificato.

Si tratta di un riconoscimento importante per lo chef italo-argentino che proprio a Ventimiglia acquista molte delle materie prime per creare i suoi piatti unici e ricercati.

Al secondo posto troviamo il ristorante Noma di Copenhagen, mentre al terzo il ristorante spagnolo Asador Etxebarri. Il primo ristorante italiano lo si trova in ventiseiesima posizione e si tratta di Piazza Duomo di Alba. Le premiazioni hanno avuto luogo al Sands Theatre di Marina Bay a Singapore.